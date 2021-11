Rally Città di Schio: il pilota di casa Sossella è secondo in questa edizione numero 30

È un verdetto soddisfacente quello emesso dal Rally Città di Schio per Manuel Sossella che al termine di una gara corsa in condizioni difficili, assieme a Gabriele Falzone ha portato sul secondo gradino del podio la Hyundai i20 Ng R5 gommata Pirelli, ottenendo un risultato che lo ripaga in parte dalle delusioni delle precedenti gare dell’annata 2021.

La vittoria del Rally Città di Schio è andata a Efren Bianco con Dino Lamonato su Skoda Fabia R5. Terzo gradino del podio per un'altra Skoda del duo Francesco Pozza e Marco Zortea.

«Finalmente posso ritenermi soddisfatto di come siamo andati in gara – racconta lo scledense Sossella – e anche se la vittoria è sfumata per un soffio, il fattore più importante è stato quello di aver avuto quei riscontri che ci aspettavamo: dopo il Rally città di Bassano abbiamo lavorato con il team e Gabriele per capire quali fossero i motivi per i quali non riuscivo a sfruttare a dovere la Hyundai messami a disposizione da Friulmotor».

«Devo dire che i riscontri cronometrici di sabato ci hanno permesso di capire di essere sulla strada giusta - racconta Manuel Sossella -, la vettura ha risposto alle mie aspettative confermando i progressi nell’apprendistato di un mezzo tutto nuovo del quale sono certo di non esser ancora riuscito a sfruttarne tutto il potenziale».

«Quattro prove vinte su sei non ci sono però bastate a conquistare la vittoria nonostante anche qualche rischio preso sull’ultima “Treschè Conca” per tentare il tutto per tutto - afferma con un po' di amarezza il pilota di casa -. Chiudo a Schio un’annata che per gran parte devo etichettare come anomala, ma dopo questa gara anche il morale e le prospettive per il futuro, hanno avuto un deciso rialzo».

E conclude Sossella: «Colgo una volta di più l’occasione per ringraziare i nostri sostenitori che da sempre ci supportano e permettono di correre a livelli d’eccellenza, condividiamo con loro questo podio e un pensiero particolare lo voglio rivolgere alla Scuderia New Turbomark nella persona di Peppe Zagami, per l’ottima intesa ed il servizio offerto. Ora attendiamo la definizione dei calendari 2022 e in seguito cominceremo ad impostare una nuova stagione sportiva nella quale ce la metteremo tutta per tornare sul gradino più alto del podio».