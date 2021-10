Rally Città di Bassano: nel moderno anche la Hyundai del vicentino Sossella con navigatore Falzone

Il Rally Città di Bassano è considerato il “mundialito” del Triveneto, uno dei rally più attesi, sentiti e partecipati del panorama nazionale. E anche uno degli allori che mancano nel già ricco palmarès di Manuel Sossella il quale, per cercare di raggiungere l’obiettivo, venerdì 22 prossimo si presenterà al via della gara valevole per l’IRCup, con una Hyundai i20 NG R5 gommata Pirelli, affiancato da Gabriele Falzone e per i colori della scuderia New Turbomark Rally Team.

“Abbiamo finalmente preso le prime misure alla vettura e posso affermare di aver avuto una buona impressione generale – dichiara Sossella dopo il test svolto nei giorni scorsi – soprattutto per aver capito il modo in cui va guidata la coreana, che alla lontana ricorda le WRC con le quali ho corso molto in passato. Ho cercato innanzitutto di capire gradualmente le caratteristiche del mezzo e di adattarlo al mio stile di guida. Il Città di Bassano manca nel mio curriculum e so che non sarà facile conquistare l’alloro, ma ce la metteremo tutta, stimolati anche dal fatto di ritrovarci a duellare con un parterre di avversari di tutto rispetto e dal volere riscattare una prima parte di stagione alquanto anonima. Le tre diverse prove mi piacciono e già dalla prima del venerdì sera cercheremo di avere i giusti riscontri per affrontare al meglio il resto della gara, con le sei prove del sabato”.

Il programma del rally bassanese prevede per venerdì 22 lo shakedown sulle “Scale di Primolano” e la prima parte di gara col passaggio sulla “Rubbio” alla luce dei fari supplementari. Al sabato, il clou della gara con la disputa di “Valstagna”, “Cavalletto” e “Rubbio” da ripetersi dopo il riordino e il parco assistenza per un totale di 91,560 chilometri cronometrati. Arrivo programmato in serata, in Piazza Libertà a Bassano del Grappa.