Rally Città di Bassano: il Team della città del Grappa presente con più di 20 equipaggi

Numeri da record per la sedicesima edizione del Rally Storico Città di Bassano che ha toccato quota settanta iscritti, grazie anche al sostanzioso apporto del Team Bassano presente con ben ventitré equipaggi, due dei quali apriranno il lungo elenco della gara valevole per il T.R.Z. oltre che per il Trofeo Rally AC Vicenza e la Mitropa Historic Rally Cup.

GLI EQUIPAGGI CHE CI RIPROVANO AL RALLY DI BASSANO

S’inizia, infatti, dai vincitori dell’edizione 2020 Tiziano e Francesca Nerobutto, che tenteranno il bis con l’Opel Ascona 400 seguiti dalla Lancia Stratos di Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi, rinfrancati dopo il buon esito del Due Valli e pronti anche alla sfida in famiglia col figlio Giovanni al via con la Ford Sierra Cosworth 4x4 e Matteo Gambasin alle note. Tocca poi a Nicola Patuzzo e Alberto Martini con la Toyota Celica 4WD a cui farà seguito un quartetto di Porsche 911 con le SC del 3° Raggruppamento di Jacopo Rocchetto ed Elia Molon, e quella di Massimo e Riccardo Rettore, opposte alle RSR del 2°, portate in gara da Giampaolo Basso e Claudio Zanon: il primo navigato da Sergio Marchi, il secondo da Maurizio Crivellaro.

Una quinta coupé di Stoccarda, ma in versione 2.4 S, vedrà al via l’inedito equipaggio Roberto Bordignon e Angelo Pastorino; presenti anche Fabio Garzotto e Andrea Sbalchiero che si affidano alla Lancia Delta Integrale.

LE AUTO DA "DUE LITRI" AL RALLY CITTA' DI BASSANO

Passando alle “due litri”, è sfida in casa tra Alessandro Mazzucato e Gianluigi Baghin entrambi in lizza per il T.R.Z. Il primo con l’Opel Ascona SR, sarà navigato da Massimo Boni, il secondo con l’inseparabile Alfetta GTV ed Erika Battaglin a dettargli le note; entrambi dovranno fare i conti anche con la Kadett GT/e di Corrado e Leonardo Sulsente, ma numerosi sono comunque gli equipaggi nella classe 2-2000 visto che si contano anche l’Alfetta GTV di Enrico Gaspari con Daiana Sbabo, l’Ascona 2.0 SR di Francesco Benato e Alain Tabarin, oltre alla 1.9 SR di Stefano e Massimo Carminati a cui si aggiunge la Kadett GT/e di Jacopo Biasion e Marta Carello.

LA GARA DELLE J1 E J2 STORICHE E DELE "PICCOLINE"

Altra sfida di classe che si ripropone è quella tra le Fiat della A-2000 del periodo J1, con la Uno Turbo di Lorenzo Scaffidi e Natascia Freschi opposta alla Ritmo 130 TC di Nicola Randon e Martina Bonvecchio, mentre nella stessa classe del J2 è iscritta la BMW 318Is di Gianluca Testi e Marco Benvegnù. Nuovamente con l’Alfa Romeo 33, sarà al via Stefano Segnana con Giovanni Somenzi alle note e, immancabile alla gara di casa, Roberto Piatto rispolvera la Lancia Delta 1.5 che dividerà con Ugo Tomasi. Tra le “piccoline” dell’agguerrita classe 2-1150, tiene banco il ritorno di Raffaele Scalabrin con l’Autobianchi A112 Abarth sulla quale ritroverà Nicolò Marin sul sedile di destra.

LE PROVE SPECIALI AL RALLY CITTA' DI BASSANO

Sei le prove speciali in programma, tutte nella giornata di sabato con le auto storiche che passeranno prima delle moderne. Arrivo nella centrale Piazza Libertà nel tardo pomeriggio. Una prova in più da disputare per le auto moderne, tra le quali è iscritta la Renault Clio Williams di Matteo Luise e Melissa Ferro.

ALTRE GARE A CUI PARTECIPA IL TEAM BASSANO

Altri due rally in questo fine settimana annoverano equipaggi del Team Bassano al via: il Trofeo Maremma e il Rally Storico di Como. Nel primo, saranno Alberto e Lisa Benassi su A112 Abarth, mentre nel secondo l’ovale azzurro spiccherà dalla Renault Alpine A110 di Bruno Vicino e Vincenzo Torricelli; al rally lariano anche altri due equipaggi tesserati Team Bassano ma che per l’occasione e in ricordo dell’amico Giulio Oberti al quale è dedicato l’omonimo Trofeo, saranno portacolori del Romazzana Rally Team: si tratta di Enrico Volpato e Luca Oberti su Ford Escort RS ed Ermanno Sordi con Maurizio Barone su Porsche 911 SC.

GIACOPPO-GRILLINE TERZI ALL'HISTORIC NORDEST

In chiusura, un report dallo scorso fine settimana relativo al Trofeo Historic Nord Est, gara di regolarità classica nella quale Andrea Giacoppo e Daniela Grillone Tecioiu si sono classificati terzi assoluti con la Lancia Fulvia HF 1.6 recriminando per un errore di sincronizzazione del cronometro che ha penalizzato la prestazione con 300 punti, privando loro di una certa vittoria.