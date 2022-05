Rally Campagnolo, edizione numero 17: le prove e gli orari, si parte alle 8 di sabato 28 maggio

Si svolge sabato 28 maggio 2022 la 17esima edizione del Rally Campagnolo al quale sono pervenute in totale 194 iscrizioni suddivise tra rally storico, regolarità sport e regolarità a media.

La manifestazione organizzata dal Rally Club Team col patrocinio di ACI Vicenza e dei comuni di Isola Vicentina e Vicenza, è entrata nel vivo venerdì 27 con le procedure delle verifiche.

Dalle ore 8 di sabato 28 maggio la partenza delle vetture che, dopo il transito in Piazza Marconi a Isola Vicentina, a partire dalle 8 e 32, muoveranno verso la prima delle otto prove in programma.



PS 1 - 5 "Gambugliano" di 10,010 chilometri in programma alle 8.43 e alle 14.31; chiusura strade dalle 7.44 alle 11.44 e dalle 13.36 alle 17.36. Strade interessate: via Zanettin dall’intersezione con via Giarre, via Bellavista, via Dani, via Cereo, via Cengioli, via Lenguezza, via Roma, via Pozzetti fino all’intersezione con via Tomasetto nel comune di Gambugliano.

PS 2 – 6 “Altissimo” di 7,300 chilometri in programma alle 9.47 e 15.35; chiusura strade dalle 7.06 alle 12.10 e dalle 13.08 alle 18.10. Strade interessate: da via Belvedere dall’intersezione con SP 43 e SP 44 fino alla località Passo Santa Caterina nel comune di Valdagno.

PS 3 - 7 "Recoaro 1000" di 14,450 chilometri in programma alle 10.51 e 16.39; chiusura strade dalle 9.52 alle 13.52 e dalle 15.40 alle 19.40. Strade interessate: SP 100 dall’intersezione con via Montagna Spaccata, Strada delle Casare, Contrada Gattera di Sopra fino a Contrà Asnicar.

PS 4 - 8 "Santa Caterina" di 9,780 chilometri in programma alle 12.25 e 18.13; chiusura strade 11.26 alle 15.26 e dalle 17.14 alle 21.14. Strade interessate: via San Giorgio dall’intersezione con via Calesiggi, Contrà Marsili, Contrà Chiesa Santa Caterina, Contrà Facci, Contrà Costenieri, Contrà Cerbaro, Contrà Bosco di Tretto.



LE ZONE DI SERVIZIO REMOTO

Quattro le zone servizio remoto nei pressi di Valdagno e due i riordini previsti: il primo alle 13.17 in zona industriale Scovizze ad Isola Vicentina prima dell’ingresso nel parco assistenza mezzora più tardi. Il secondo riordino sarà ospitato in centro città in Piazza Statuto a partire dalle 18.45. Venti minuti più tardi gli equipaggi muoveranno verso Piazza Marconi ad Isola Vicentina per il controllo orario finale e la successiva cerimonia delle premiazioni.



LA DIRETTA STREAMING PER I PASSAGGI ALLE 12 E ALLE 18

È stata anche confermata la realizzazione della diretta streaming attraverso il canale social Facebook durante i due passaggi nella prova “Santa Caterina”, delle ore 12.25 e 18.13.

QUI il sito di Rally Club Isola Vicentina

https://rallyclubisola.it/