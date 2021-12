Qui Migross Asiago: Mattila torna in Finlandia, arriva Barrasso da Varese

La Migross Supermercati Asiago Hockey questa mattina comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’allenatore finlandese Petri Mattila, su sua esplicita richiesta. Il coach ha espresso la volontà di tornare in Finlandia per motivi personali e familiari al termine della partita con lo Jesenice. L’Asiago Hockey 1935 sottolinea che i risultati delle ultime settimane nulla hanno a che fare con questa scelta che, come spiegato, è dettata unicamente dalla richiesta di Mattila.

«La società - viene sottolineato nella nota diffusa a mezzogiorno - desidera ringraziare Petri per la professionalità che l’ha sempre contraddistinto e per tutto il lavoro svolto in questi due anni sull’Altopiano, che ha portato la squadra alla conquista di due Scudetti consecutivi, di due Supercoppe Italiane e al raggiungimento di una finale di Alps Hockey League».



RITORNA AD ASIAGO TOM BARRASSO

Nelle ore seguenti alla comunicazione da parte del coach finlandese, la società si è attivata per cercare un sostituto che fosse all’altezza dell’incarico e pronto fin da subito a guidare la formazione stellata. Ed è stato individuato Tom Barrasso, che già aveva conosciuto l'ambiente dell'hockey dell'Altopiano.

Dopo aver trovato un accordo con la società dei Mastini Varese, squadra in cui Barrasso svolgeva il ruolo di head coach fino a ieri sera, si è passati alla trattativa con l’ex portiere e leggenda della NHL, che ha accettato la proposta giallorossa, decidendo di tornare all’Odegar per guidare i leoni.



Il "nuovo" condottiero stellato ha già allenato la Migross Asiago dall’estate 2016 ad ottobre 2019, vincendo nella stagione 2017-2018 la Alps Hockey League.«La Migross Supermercati Asiago Hockey - conclude la nota - desidera dare il proprio bentornato a Tom Barrasso e augurargli il meglio per il proseguimento della stagione con i nostri colori».