Qui Asiago Hockey: tra gli stellati dal New Brunswick arriva Mark Simpson

La Migross Supermercati Asiago ha trovato un nuovo attaccante: è Mark Simpson nato a Rhotesay, nel New Brunswick, provincia marittima del Canada orientale. Simpson è un centro di 27 anni, è alto 195 cm e pesa 93 kg.

Il nuovo numero 42 giallorosso si trasferisce ad Asiago dopo aver giocato l’inizio di stagione con il Kalpa nella Liiga, prima lega finlandese.

Nei due anni precedenti aveva vestito la maglia degli Stockton Heats nella American Hockey League. Con il farm team dei Calgary Flames ha giocato un totale di 55 partite, condite da 7 goal e 7 assist.

Prima dell’inizio della carriera da professionista ha vissuto quattro stagioni nella QMJHL e altre quattro nel campionato universitario canadese con l’Università del New Brunswick.

In QMJHL, con i Moncton Wildcats e con gli Acadie-Bathurst Titan, ha giocato 179 partite in cui ha messo a referto 129 punti (46 goal e 83 assist).



Nelladelha potuto giocare con il difensore stellato, con il quale ha condiviso la vittoria di due campionati e di due. Nella sua esperienza con idellaha realizzato 92 punti, 37 goal e 55 assist, in 134 partite.