Giampaolo Basso del Team Bassano vince la cronoscalata Pedavena-Croce d'Aune

Nuova soddisfazione per il Team Bassano, stavolta dal settore delle cronoscalate. Al termine di un’avvincente “Pedavena-Croce d’Aune” è infatti arrivata la vittoria assoluta da parte di Giampaolo Basso che, sfruttando anche le insidie di una seconda manche condizionata dalla pioggia, ha realizzato la miglior prestazione globale con la sua Porsche 911 RSR Gruppo 4, aggiudicandosi anche la vittoria di 2° Raggruppamento, con due salite dove ha staccato rispettivamente il terzo ed il secondo tempo.



Nella gara in salita nel Feltrino, si è poi registrata una nuova eccellente prestazione per Marco Stella primo di classe con l’Alfa Romeo Giulia Gt Gruppo 2. Per lui la quattordicesima prestazione a livello assoluto con la quale ha preceduto il compagno di scuderia Fabio Stocchero che, su Volkswagen Golf Gti Gruppo 2, chiude secondo di classe.Nella gara delle auto moderne Remo De Carli, dopo una buona prima manche con la Radical SR4, non è partito per la seconda a causa delle avverse condizioni meteo.