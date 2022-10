Podistica FIDAL: domenica 2 ottobre la StrArzignano con 360 agonisti e migliaia di cittadini nella non agonistica

Domenica 2 ottobre 2022 le strade della città di Arzignano torneranno ad essere percorse dagli atleti agonisti in occasione dell’ottava edizione della “StrArzignano – Trofeo Autovega”. La competizione è organizzata dall’Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e assegnerà anche i titoli di campione regionale di 10km su strada per il campionato regionale individuale indetto da Fidal Veneto per le categorie femminili e maschili junior (u20), promesse (u23), assoluti e master (over 35).

Sarà una due giorni all’insegna dello sport per la città di Arzignano partendo da sabato pomeriggio con la Strakids&GiocoAtletica per i più piccoli e domenica con la gara e la marcia non competitiva. Tanta buona musica lungo il percorso con le band del territorio pronte ad esibirsi per allietare il passaggio dei corridori e camminatori.

NUMERI MAI VISTA PRIMA PER LA GARA AGONISTICA: IN PALIO I TITOLI REGIONALI FIDAL U20, U23, ASSOLUTI E MASTER

La partenza per la gara agonistica è fissata alle ore 10 da Piazza Libertà e vedrà impegnati oltre 360 runners che si cimenteranno sui 10km, percorso omologato Fidal. StrARzignano, anche in virtù dell’assegnazione del campionato regionale individuale, supera di oltre 100 unità gli iscritti dell’edizione 2021 (una delle poche disputatasi in Italia) e avvicina i numeri delle edizioni precedenti al 2020 in netta controtendenza col calo generalizzato che stanno subendo analoghe manifestazioni in tutta Italia. Ai nastri di partenza non mancherà la vincitrice delle ultime due edizioni Sonia Lopes (Boscaini Runners), che dovrà difendersi da Tiziana Scorzato (Vicenza Marathon) ed è annunciata in grande forma Giulia Zaltron (Marunners).

Al maschile, tra i top attesi ci sarà il “pluridecorato” Luigi Vivian e Massimo Guerra (Atl. Vicentina Brazzale) che dovranno fare particolare attenzione alla pattuglia schierata da Vicenza Marathon con i vari Pietro Sartore, Nicola Mastrotto, Diego Gaspari, Paolo Pellizzari e Roberto Zironda.

TRE PERCORSI PER LA NON COMPETITIVA

In abbinata alla gara si svolge la marcia non competitiva a passa libero (passeggiata o corsa) con tre possibili percorsi tra cui scegliere 3, 5 o 12km. C’è la possibilità di iscriversi sabato 1 e domenica 2 ottobre prima della partenza nei pressi della Partenza, in Piazza Libertà.