Per Asiago parte dall'Odegar il cammino per l'Alps Hockey League 2021-2022

Dopo il doppio successo che ha portato anche le due Super Coppe Italiane (2021 contro Egna e 2020 contro Merano) nella bacheca dell’Asiago, comincia l’Alps Hockey League.



Sulla carta sembra una partita facile per l'Asiago contro gli austriaci che schierano nel roster tutti giovanissimi. Il Linz l'anno scorso ha chiuso la AHL all'ultimo posto, gli uomini di coach Mattila invece si sono battuti fino all'ultimo per il titolo. Per gli stellati è un'ottima occasione per iniziare bene il torneo alpino transfrontaliero.