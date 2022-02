Pechino 2022, snowboard cross: il breganzese Tommaso Leoni è l'ottavo al mondo

Anche se non ha conquistato medaglie è comunque ottavo al mondo: si tratta del vicentino residente a Breganze (Vicenza) ma nato ad Asiago, Tommaso Leoni, 30 anni, che milita nella squadra dell'Esercito. E' campione italiano in carica della disciplina snowboard cross.

A Sochi nel 2014 si era piazzato 21esimo ed ora è risalito di 13 posizioni.

Stamane giovedì 10 febbraio è stato eliminato in semifinale (gareggiava nella stessa batteria dell'altro azzurro Visintin) e poi è arrivato ultimo nella cosiddetta "small final" a causa di una caduta. Quindi ottavo!

Il migliore degli italiani è il suo compagno di squadra altoatesino Omar Visintin che è riuscito ad accedere alla finalissima e ad arrivare terzo (bronzo) nel singolo.

Sul gradino più alto del podio del singolo maschile l'austriaco Alessandro Haemmerle (oro) davanti al canadese Eliot Grondin (argento).

Va detto che Leoni lo rivedremo nelle gare miste a squadre sabato 12 febbraio. Una curiosità? Il suo regime alimentare è vegano!

LE BATTERIE MASCHILI PER LEONI E VISINTIN

Negli ottavi di finale Tommaso Leoni e Omar Visintin hanno vinto in scioltezza le rispettive batterie (si gareggia in heat da 4 atleti).

Ai quarti di finale Leoni e Visintin sono riusciti a qualificarsi entrambi pur essendo stati inseriti nella stessa batteria. Visintin primo, con una rimonta incredibile in gara, mentre Tommaso Leoni ha dovuto aspettare l'analisi del fotofinish per esser sicuro di aver superato al traguardo il francese Le Ble Jacques; ultimo il tedesco Kirchwehm per una caduta.

I DUE ITALIANI ENTRAMBI NELLA STESSA SEMIFINALE

Anche in semifinale Visintin e Leoni si sono trovati incredibilmente nella stessa heat. Partenza lenta per Visintin che durante la gara è riuscito a superare l'austriaco Lueftner e anche lo statunitense Vedder, riuscendo a centrare la storica finale. Purtroppo Tommaso Leoni che ha perso terreno nel tratto finale e ha chiuso al quarto posto la sua prova rimanendo fuori dalla finale. Il vicentino è poi giunto ultimo nella finale di consolazione a causa di una caduta.



Alcuni fotogrammi dalle immagini televisive internazionali passate sulle reti europee e alla Rai relative alle semifinali: Leoni in casacca gialla e Visintin in casacca verde