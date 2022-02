Pechino 2022, Leoni centra la top ten nello snowboard cross

Alla sua seconda Olimpiade invernale, dopo Sochi 2014, Tommaso Leoni con la sua tavola è entrato nella top ten snowboard cross, conquistando l’ottavo posto in classifica.

"Si tratta di uno dei migliori risultati in carriera per l’atleta di Breganze, il veneto che veste la divisa dell’Esercito”, ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, elogiando anche il trentenne vicentino, compagno di specialità del meranese Omar Visintin, che oggi ha vinto il bronzo nella disciplina, ottava medaglia dell’Italia a Pechino, tornato alle gare meno di due settimane fa nella tappa di Cortina d’Ampezzo dopo il brutto infortunio.

“Per il campione italiano di snowboard cross però non è finita qui: sabato sentiremo nuovamente il ruggito di Tommaso e con lui ci sarà il tifo dei veneti – ricorda il governatore - Nell’attesissima team mix, con la portabandiera olimpica Moioli, in cerca di riscatto e il bronzo odierno Visintin, anche Leoni scenderà in pista nella prima gara di snowboard cross a squadre miste, che farà il suo debutto Olimpico proprio a Pechino”.