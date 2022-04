Pallanuoto, serie C: Rangers Vicenza ospita Coopernuoto (Carpi)

Sabato 23 aprile 2022 i Rangers Pallanuoto Vicenza affrontano la Coopernuoto (Carpi), alle ore 19 e 30, nella piscina di casa di Viale Ferrarin.

I vicentini allenati da Mirco Dal Bosco sono primi in classifica del girone 2 della serie C (Veneto-Emilia Romagna) con 18 punti inseguiti dalla Mestrina (battuta prima di Pasqua dai berici della Rangers) che si attesta sui 16 punti. A 13 punti la Reggiana Nuoto. Gli avversari sono ottavi in classifica ovvero nella penultima posizione. I Rangers però sanno che non si possono sedere sugli allori e che ogni passo falso potrebbe essere fatale per la promozione in B.

Si gioca quindi l'ottava di campionato che è iniziato a febbraio e si conclude a luglio.

TORNA LA CAPIENZA PIENA PER IL PUBBLICO

L'impianto berico torna a capienza piena ma in base alle norme anti-COVID-19, sarà possibile accedere all’impianto solo con Green Pass rafforzato ed utilizzando la mascherina FFP2.

LA DIRETTA YOUTUBE

La partita sarà comunque trasmessa anche su YouTube: questo il link per la diretta



INTERVISTA A SAMUELE SANTOLIN

Dopo una settimana di pausa, ecco che si ritorna in acqua. Abbiamo intervistato il giovane Simone Santolin numero 12 della formazione dei Rangers allenati da Mirco Dal Bosco.

Siete pronti ad affrontare questi ultimi due mesi per difendere il primo posto in classifica?

«Si, ci stiamo allenando al meglio e siamo tutti molto carichi e concentrati sull'obiettivo di quest'anno. Stiamo facendo molte amichevoli contro squadre più forti di noi che sicuramente ci aiutano a crescere».

Questo è il primo anno per te in prima squadra in pianta stabile. Partito per dare il cambio a Rudi Marotta, fermo ai box per infortunio, sei diventato tu il centroboa titolare e te la stai cavando benissimo. Come hai vissuto questo salto?

«Sicuramente non é stato semplice come salto, ma avere una squadra così unità tra i senatori e i più giovani mi ha aiutato a intraprenderlo in maniera più leggera, è come se fossi a casa mia e i miei compagni fossero la mia famiglia. I ragazzi più grandi mi danno spesso dei consigli su come migliorarmi e io cerco sempre di dare il massimo».

Spesso si dice che sia impossibile conciliare studio e sport agonistico. Tu come riesci ad affrontare tutti questi impegni settimanali?

«Cerco di organizzarmi al meglio per non ritrovarmi a studiare tutto all'ultimo, ho anche la fortuna di allenarmi la sera tardi, quindi ho tutto il pomeriggio per studiare».

Il centroboa è un ruolo faticoso ma fondamentale per la squadra. Come lo hai scelto?

«Ho il ruolo di centroba da quando ho iniziato a giocare a pallanuoto. Negli anni ho provato a giocare esterno ma devo dire che non c'è ruolo più adatto a me visto che mi piace avere contatto fisico quando gioco».

A quale giocatore ti ispiri e sogni di ripercorrere la carriera un giorno?

«Uno dei miei giocatori preferiti é Matteo Aicardi, il centroboa della Pro Recco. Uno dei miei sogni infatti sarebbe ripercorrere la sua carriera, giocare in un top team e vincere ori con la nazionale».

Scuola e pallanuoto. Cosa fai per divertirti nei pochi momenti liberi della settimana?

«Il tempo libero é molto poco durante la settimana e i weekend tra allenamenti partite e studio, quando riesco esco con i miei amici».