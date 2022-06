Pallanuoto, serie C: Rangers Vicenza ad un passo dalla promozione

Domenica scorsa i Rangers Pallanuoto Vicenza hanno battuto in trasferta la Reggiana per 10-6. Berici in vantaggio già nella prima frazione che si è conclusa sul 1-2 con i gol dei vicentini Damiano e Filippo Marotta; nel secondo tempo si chiude sul 2-4: gol biancorossi di Balbo, Meneghini (doppietta) e Rudi Marotta. Terzo tempo che si conclude in parttà sul 2-2: gol berici di Santolin e Filippo Marotta. Infine quarto tempo come il primo sul 1-2: per Vicenza segnano Santolin e Simioni.

Grande la soddisfazione del tecnico Mirco Dal Bosco, ex giocatore e allenatore del gruppo, dopo il recupero dell'undicesima giornata di campionato finita in modo scoppiettante per i Rangers. Una prova di grande carattere che mantiene Vicenza saldamente prima in classifica con 37 punti. Le inseguitrici sono la Mestrina Nuoto con 32 punti e Reggiana Nuoto con 31. E domenica prossima in casa nella piscina di Viale Ferrarin l'ospite è il Padova.