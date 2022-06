Pallanuoto: i ragazzi di Rangers Vicenza battono Padova e sono promossi in B dopo 8 anni

Con due giornate di anticipo Rangers Pallanuoto Vicenza è promossa in serie B. Ora la squadra è allenata da un bravo coach vicentino Mirco Dal Bosco (ex giocatore cresciuto nelle giovanili del Vicenza) e domenica 12 maggio al palaferrarin ha vinto 16-5 su Padova. Un successo che rende certa dal punto di vista aritmetico la promozione.

Va in rete per primo il padova con Gallo. Poi i vicentini reagiscono e segnano a raffica: in rete Damiano, Santolin su rigore, ancora Damiano, Balbo, Filippo Marotta, accorcia per Padova Al Masri, e chiude il primo quarto meneghini per Vicenza chiudendo sul 6-2.

Seconda frazione che si chiude sul 5-1 sempre per Vicenza e la terza sul 3-1. E infine la quarta e ultima frazione di gioco ha fatto registrare il 2-1.

Il punteggio totale 16-5 per Vicenza.