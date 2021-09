Padovan e Pozza (AV) sulle orme dei campioni olimpici Jacobs e Tamberi

Al campo Consolini di Verona l'allievo Filippo Padovan di Atletica Vicentina ha vinto ieri i campionati regionali allievi dei 100 metri piani con il tempo di 10"94 (in finale 11"02). E Atletica Vicentina (Brazzale) sale sul podio con il secondo tempo di Christian Bertoldo (11"42). Si tratta di due atleti della classe 2005. Bronzo per Marco Barison del GS Fiamme Oro di Padova (classe 2004). La società vicentina sempre nei 100 metri piani categoria allievi conquista anche il quarto posto con Matteo Turetta, il quinto con Stefano Zaramella (in foto la finale).

Nel salto in alto l'allievo Andrea Pozza (AV) ha migliorato oggi di 7 centimetri il suo record personale saltando 2 metri e 2 centimetri: è oro regionale di categoria.

Col martello ha conquistato il primo posto Alex Lazzaretto (AV) con la misura di 58 metri e 67 centimetri.

Ottima gara nel disco per Matteo Zordan (AV) che ha vinto con la misura di 49 metri e 48 centimetri che ha battuto il campione italiano Enrico Busato (Atletica San Biagio, Treviso) arrivato secondo con 4 metri e 27 centimetri. Terzo Andrea Crestani di Atletica Vicentina con 47 e 93.



(AV)con un tempo di 4'38"51.Sempre con i colori di Atletica Vicentinaha sbaragliato tutte le avversarie nel 2000 metri siepi (7'35"96), e nei 100 metri pianiè arrivata seconda in finale (12"41).