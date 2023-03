Orienteering: prende il via domenica 19 marzo 2023 il Beric-O Tour 2023 del CSI Vicenza

Prende il via al confine con la provincia di Padova (a Vo Euganeo) la prima serie annuale di gare di corsa orientamento del CSI di Vicenza. L’iniziativa primaverile denominata Beric-O-Tour, messa a punto da Arces Orienteering Klubb consiste in 4 prove: la prima domenica 19 marzo 2023 a Vo’ Euganeo e l’ultima il 21 maggio 2023 a Pozzolo di Villaga. In mezzo il 2 aprile a San Giovanni in Monte e il 7 maggio al Lago di Fimon. Tutte le tappe partono alle 9:30 del mattino e sono sempre previsti quattro livelli di difficoltà, da quello di colore bianco, facilissimo adatto anche a famiglie con bambini, a quello di colore nero (passando per giallo e rosso) per gli agonisti ben allenati. Verrà fornita sempre una mappa muta del territorio dove sono posizionate le lanterne per la gara.