Orienteering - Campionato CSI nel Vicentino: al via a Orgiano domenica 9 ottobre 2022

Domenica 9 ottobre alle 9 del mattino ritrovo ad Orgiano per la prima prova del Campionato provinciale di Orienteering del Centro Sportivo italiano di Vicenza alla sede del circolo Noi “don Giovanni Bosco” (Orgiano). Organizza la società sportiva di corsa orientamento Arces Orienteering Club (affiliata al CSI) di cui è presidente Tiziano Zanetello. Le partenze sono previste liberamente dalle ore 9 e 30 alle 11 per tutte le categorie. I partecipanti tesserati CSI (possibilità di tesseramento/assicurazione sul posto) o FISO verranno dotati di cartina muta di “Orgiano, Monte delle Piume-Corì” in scala 1:75000/5000, equidistanza 5 metri e disositivo per l'obliterazione elettronica.



La formula di gara è a sequenza obbligata (passaggi sulle lanterne) con sistema Sportldent.Per ulteirori informazioni il