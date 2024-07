Olimpiadi 2024, ufficializzato il team azzurro dell'atletica: in gara 7 vicentini

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre, in accordo con il Comitato olimpico nazionale Italiano, ha comunicato l’elenco dei convocati per le Olimpiadi di Parigi (atletica in programma dal 1° all’11 agosto).

La squadra azzurra dell’atletica sarà composta da 76 atleti, di cui 39 uomini e 37 donne. Tra questi, sono presenti tutti i sette campioni olimpici di Tokyo 2020, a partire dall’oro olimpico, mondiale ed europeo in carica Gianmarco Tamberi, portabandiera dell’Italia Team nella cerimonia inaugurale del 26 luglio. Tra i convocati anche il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta Marcell Jacobs, i compagni della 4x100 Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu, gli ori della 20 km di marcia Antonella Palmisano e Massimo Stano.

Tredici gli atleti veneti convocati: sette vicentini (Ossama Meslek, Eyob Faniel, Elena Bellò, Federica Del Buono, Alice Muraro, Rebecca Sartori e Ottavia Cestonaro), tre veronesi (Elisa Molinarolo, Gloria Hooper e Anna Polinari), due veneziane (Giovanna Epis e Rebecca Borga) e un padovano (Catalin Tecuceanu). Selezionati anche otto atleti tesserati per le Fiamme Oro Padova e non residenti in regione (Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Mattia Furlani, Yemaneberhan Crippa, Massimo Stano, Dalia Kaddari, Ayomide Folorunso e Larissa Iapichino).

UOMINI. 100-4x100: Marcell Jacobs (G.S. Fiamme Oro Padova).

800: Catalin Tecuceanu (G.S. Fiamme Oro Padova).

1500: Ossama Meslek (C.S. Esercito).

Alto: Gianmarco Tamberi (G.S. Fiamme Oro Padova).

Lungo: Mattia Furlani (G.S. Fiamme Oro Padova).

Maratona: Yemaneberhan Crippa (G.S. Fiamme Oro Padova), Eyob Faniel (G.S. Fiamme Oro Padova).

Marcia 20 km e mista: Massimo Stano (G.S. Fiamme Oro Padova).

DONNE. 200-4x100: Dalia Kaddari (G.S. Fiamme Oro Padova).

800: Elena Bellò (G.S. Fiamme Azzurre).

1500-5000: Federica Del Buono (C.S. Carabinieri).

400 ostacoli-4x400: Ayomide Folorunso (G.S. Fiamme Oro Padova).

400 ostacoli: Alice Muraro (C.S. Aeronautica Militare), Rebecca Sartori (G.S. Fiamme Oro Padova).

Asta: Elisa Molinarolo (G.S. Fiamme Oro Padova).

Lungo: Larissa Iapichino (G.S. Fiamme Oro Padova).

Triplo: Ottavia Cestonaro (C.S. Carabinieri).

Maratona: Giovanna Epis (C.S. Carabinieri).

4x100: Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950).

4x400: Rebecca Borga (G.A. Fiamme Gialle).

4x400 e mista: Anna Polinari (C.S. Carabinieri).