Nuoto, Ceccon campione italiano nei 100 mt dorso e pass mondiale

Grandissima finale nei 100 mt dorso per il vicentino classe 2001 Thomas Ceccon, impegnato ai campionati Italiani di nuoto di Riccione. Una gara coraggiosa quella di Ceccon, non al top della forma per uno stop forzato causa Covid durante una fase delicata della preparazione.

Con il tempo di 52”99 il vicentino fa il vuoto e va a vincere il titolo mettendo in fila Lamberti (Fiamme Gialle) e Mora (Fiamme Rosse). Tempo che gli vale la qualificazione per i prossimi mondiali di Budapest e per gli Europei di Roma.