Nuoto, mondiali: nel dorso Ceccon è argento, secondo alla legge di Murphy per 5 centesimi

L’atleta vicentino Thomas Ceccon dopo l’oro nei 50 metri farfalla conquistato ieri lunedì 24 luglio 2023 ai mondiali di Fukuoka, oggi mrtedì 25 luglio 2023 per un soffio perde l’oro nei 100 metri dorso. E’ comunque il secondo al mondo dopo lo statunitense Ryan Murphy. Il fuoriclasse di Schio nuota in 52''27 e registra solo 5 centesimi più dell'americano.

Per l’azzurro è la terza medaglia nella competizione mondiale in corso in Giappone: argento staffetta 4x100, oro nei 50 mt farfalla e argento nei 100 mt dorso. E non è finita qui!

CECCON: «OGGI NON ERO TRANQUILLO, MA SONO CONTENTO UGUALMENTE!»

Il nuotatore della Leosport ha dichiarato dopo questa gara di aver nuotato peggio di ieri: «Ho sbagliato l’arrivo - ha affermato con rammarico - l’ho buttato! Ieri nuotavo più tranquillo. Oggi mi sentivo bene, ma non è scontato vincere sempre. Forse - ha aggiunto - non sono abituato a fare la gara vicino a loro che vanno più forte. In mezzo magari non si vince. Il tempo speravo qualcosina meno ma sono comunque contento per la seconda posizione!»

“Super Ceccon! Terza medaglia per Thomas Ceccon, che dal Giappone ci sta regalando emozioni uniche", queste le parole del presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin al super campione vicentino.

"Thomas Ceccon ha reso questi mondiali ancora più avvincenti - conclude Nardin - e personalmente, come tanti vicentini e tanti italiani, continuerò a seguirli, pronto ad esultare ancora per lui e per i campioni azzurri. Forza Thomas, Vicenza è orgogliosa di te”.