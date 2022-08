Nuoto, Europei di Roma: medaglia di bronzo per il vicentino Pier Andrea Matteazzi terzo nei 400 misti

Mentre Thomas Ceccon si qualificava per la finale dei 50 farfalla, l’altro vicentino Pier Andrea Matteazzi superava le qualificazioni fino a conquistare il bronzo europeo nei 400 misti.

E’ la notizia di giovedì 11 agosto 2022 che arriva dallo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma dove si stanno svolgendo i Campionati europei di nuoto.

Nella finale dei 400 misti (il record è di Luca Marin a Melbourne 2007 con 4’09”88) poco dopo le 18 e 15 Pier Andrea Matteazzi 25 anni tesserato con l’Esercito ed In Sport Rane Rosse (allenato da Federico Benda) ha chiuso la finale in terza posizione con la sua seconda prestazione personale di sempre a 4’13”29.

Meglio di lui l’azzurro Alberto Razzetti, genovese di 23 anni (tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, allenato da Stefano Franceschi) che si conferma talento indiscusso della specialità e che ferma il cronometro su 4’10”90 di poco sotto al suo record personale segnato alle Olimpiadi di Tokyo.

Al secondo posto in finale, e quindi argento, è arrivato l’ungherese e tre volte campione europeo David Verraszto con 4’12”58.

Per l’Italia la 14esima e la 15esima medaglia nella specialità giungono proprio dalla quarta edizione degli Europei che si gioca in casa. L’oro mancava da Berlino 2002 quando vinse il piemontese Alessio Boggiato. L'ultima medaglia dei 400 misti gli azzurri l'hanno vinta a Londra nel 2016 con Federico Turrini.