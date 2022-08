Nuoto, Europei - Ceccon è oro nei 100 dorso e poi è delirio per la staffetta 4x100: oro e record europeo!

Il vicentino torna all'oro battendo in finale dei 100 dorso il greco Christou. Nella staffetta maschile mista il 21enne è determinante per il record dei Campionati Europei e lo Stadio del nuoto del Foro Italico va in visibilio!