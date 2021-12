Nuoto, campionati italiani paralimpici: bronzo a Giacomo Sarcina

Medaglia di bronzo per Giacomo Sarcina ai campionati italiani assoluti paralimpici di nuoto. L'atleta he si allena quotidianamente all'impianto Forus di Thiene, seguito dal tecnico Wally Papacena, è salito sul terzo gradino del podio nei 50 metri rana terminando la prova con il tempo di 01'31"35.

Per lui dunque la soddisfazione di aver chiuso con una medaglia in una delle gare più importanti della stagione e soprattutto la consapevolezza di poter ancora migliorare, visto che il tempo finale è stato lievemente più alto rispetto ai suoi personali.

Queste le parole di Giacomo Sarcina al termine della prova valsa il bronzo: «Sono molto contento della mia prestazione e della medaglia ottenuta ai campionati italiani. Non ho fatto il mio record personale, ma non è un problema, perché sono sicuro che arriverò al top della mia condizione in concomitanza con gli eventi del prossimo marzo. Ora devo solo continuare ad allenarmi al meglio».