Nuoto: ancora un bronzo mondiale per Thomas Ceccon e verso la terza tappa della Coppa in vasca corta

“Gli haters mi caricano” ha detto Thomas Ceccon in una intervista posta alla fine di una gara dai canali tv internazionali. Insomma gli "odiatori" sono benzina per reagire e vincere con prestazioni che hanno dell’eccezionale.

L’ultimo podio il bronzo nei 50 metri farfalla nell’ultima giornata di Coppa del Mondo a Toronto. Terzo tempo in vasca nel finale: 22”60 per Thomas Ceccon. Meglio di lui il sudafricano Chad Le Clos (22”45) e primo lo statunitense Dylan Carte (22”28).

Gare in vasca corta che evidenziano le potenzialità del vicentino in diverse specialità: 50 farfalla (bronzo), 50 dorso, 100 dorso, 100 stile libero e 100 misti (oro a Berlino).

Insomma per Thomas Ceccon figlio della terra vicentina e veneta un tripudio: nelle due ultime tappe di Coppa del Mondo (Berlino e Toronto) un oro, ben 4 argenti e (l’ultimo) un bronzo. E in questi risultati vanno annoverati ben 4 record personali.



Ora il terzo appuntamento e ultima tappa del mondiale in vasca corta sarà a Indianapolis dal 3 al 5 novembre 2022.Intanto nella classifica generale Ceccon è settimo. Primi in classifica a pari merito Dylan Carter e Nick Fink. Ma da battere ci sono anche Matthew Sates, Chad Le Clos e Shane Casas.