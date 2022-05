Motori: un Valsugana Rally da dimenticare in fretta, ma in Geidue arriva Antonillo Zordan

Da dimenticare l’esito del recente Valsugana Historic Rally per la "Geidue asd". La società sportiva motoristica di Thiene al via del ritrovato rally trentino valevole per il TRZ (Trofeo Rally di Zona auto storiche) e per il Trofeo Rally ACI Vicenza, era presente con due vetture: la Ford Sierra Cosworth 4x4 Gruppo A di Riccardo Bianco e Matteo Valerio e la Fiat 127 Gruppo 2 di Stefano Sbalchiero e Federico Casa. Entrambe le vetture sono state costrette al ritiro per problemi meccanici.

BIANCO RACCONTA IL GUASTO ALLA SIERRA

A raccontare cosa è successo ci prova uno sconfortato Riccardo Bianco: «Pronti, via e dopo un paio di chilometri del trasferimento verso la prima prova speciale, sulla Sierra si è accesa la spia della pressione dell’olio; mi sono subito fermato e ho cercato di capire cosa fosse successo aiutato anche dalle istruzioni ricevute dai ragazzi dell’assistenza che, poco dopo, sono anche intervenuti di persona ma non c’è stato verso di trovare il problema e non abbiamo avuto altro da fare che rientrare in officina per smontare il motore, e verso sera conoscere il motivo di quel guasto dovuto ad un problema alla pompa dell’olio, particolare che era stato sostituito prima della gara”.

FERMA ANCHE LA FIAT 127: ROTTURA DEL DIFFERENZIALE

Delusione anche per Stefano Sbalchiero e Federico Casa fermati nel corso della terza speciale dalla rottura del differenziale della Fiat 127 mentre viaggiavano in seconda posizione di classe, che avrebbe fruttato loro anche punti preziosi per il Trofeo Rally ACI Vicenza.

ARRIVA UN NUOVO PILOTA IN GEIDUE: ANTONILLO ZORDAN

Nonostante la situazione negativa al Valsugana in casa Geidue si fa festa per l'arrivo di un pilota che appartiene alla storia dell’automobilismo veneto e non solo; all’imminente Rally Storico della Valpolicella farà il suo esordio con i colori della scuderia di Thiene Antonillo Zordan che sarà al via con la Ford Sierra Cosworth 2RM affiancato da Carlo Vezzaro.