Motori: tutto pronto per il Rally Campagnolo, ancora aperte le iscrizioni

È stata confermata la data della presentazione del 17° Rally Campagnolo e delle annesse gare di regolarità “Historic” e “Legend” in programma ad Isola Vicentina il 27 e 28 maggio 2022.

Venerdì 20 maggio, sarà la sede dell’Automobile Club Vicenza in via Enrico Fermi 233 ad ospitare la presentazione con inizio alle ore 11, alla quale saranno presenti oltre al Presidente Luigi Battistolli e all’organizzatore Renzo De Tomasi, alcuni rappresentanti dei comuni attraversati dalla gara e degli organi di stampa locali.

LE ULTIME DAGLI ORGANIZZATORI DEL CAMPAGNOLO

Nel frattempo, a due giorni dalla chiusura delle iscrizioni fissata per le 24 di venerdì prossimo, sono già pervenute in numero più che soddisfacente le iscrizioni al quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, del Trofeo A112 Abarth Yokohama, oltre a Memory Fornaca, Michelin Historic Rally Cup e Trofeo Rally ACI Vicenza, e nelle due regolarità anche i protagonisti del Trofeo Tre Regioni al quinto impegno stagionale, mentre per gli specialisti della regolarità a media il Campagnolo Legend sarà il palcoscenico del secondo appuntamento della serie tricolore.

Con l’occasione l’organizzatore informa che cambia il luogo della consegna del road-book che si potrà ritirare sabato 21 maggio presso il Bar Happy Days in via Vallorcola 131 ad Isola Vicentina. Il locale si trova adiacente al palazzetto dello sport; invariato l’orario, dalle 8 alle 12.30.