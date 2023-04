Motori: Scuderia Palladio Historic sugli scudi a San Marino

Inizia nel migliore dei modi il mese di aprile della Scuderia Palladio Historic, impegnata nel recente fine settimana in due distinte manifestazioni.

Quella che ha riscontrato una presenza di spessore, risultando addirittura la scuderia col maggior numero d’iscritti, è stata la prima edizione del Rally Bianco Azzurro Storico svoltosi nella Repubblica di San Marino; ben sei gli equipaggi del “gatto col casco”, quattro dei quali al traguardo.

In grande evidenza si sono messi i fratelli Marco e Mattia Franchin al ritorno in gara con l’Alfa Romeo Alfetta GTV Gruppo 2 con la quale hanno sfoderato una prestazione maiuscola portandosi ai vertici della classifica sin dalla prima prova fino a consolidare il terzo posto assoluto dietro a vetture ben più performanti, che è valso loro la vittoria di classe e di 3° Raggruppamento; un risultato che i due fratelli desiderano condividere pubblicamente con chi ha contribuito a raggiungerlo, ovvero Mario Mettifogo, Vittorio Marzegan, “Ciano” e Adriano Carenini.

A completare la buona prestazione di squadra, hanno contribuito anche Renato e Nico Pellizzari costanti nel portarsi a ridosso dei primi fino a portare l’Opel Kadett GT/e in quarta posizione assoluta, oltre al secondo posto di classe e Raggruppamento; subito dietro, quinti assoluti, hanno chiuso Fabrizio Sorgato e Maurizio Scaramuzza su Ford Sierra Cosworth Gruppo A, firmando un risultato eccellente per il pilota che tornava a disputare una gara su strada dopo diversi anni.

Buona anche la prestazione di Antonio Regazzo e Andrea Ballini che vanno a chiudere con la settima prestazione assoluta, incassando anche la vittoria di classe alla guida dell’Alfetta GTV6 con la quale completano un podio di 3° Raggruppamento tutto Palladio Historic.

Entrambi fermati anzitempo da noie alla frizione gli altri due equipaggi: Riccardo Bianco impegnato in una gara con la quale testava per la prima volta la Porsche 911 RSR affiancato da Carlo Vezzaro, oltre all’Alfetta GTV di Matteo Cegalin e Mauro Peruzzi.

QUINTO POSTO ALLO SLALOM DI MONTE DI MALO

Contemporaneamente al rally sanmarinese si è svolta la seconda edizione dello Slalom Monte di Malo, che ha visto Giampiero Pellizzari chiudere al quinto posto assoluto aggiudicandosi la propria classe con la Ford Escort RS, mentre nella gara di regolarità turistica Giampietro Luvisotto e Natascia Biancolin su Fiat 131 Racing si sono classificati sedicesimi assoluti.