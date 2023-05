Motori: Scuderia Palladio Historic col bicchiere mezzo pieno al Rally Targa Florio  

Due erano gli equipaggi portacolori della Scuderia Palladio Historic in gara al Targa Florio Historic Rally, uno solo dei quali al traguardo.

A concludere le fatiche nel terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche sono stati i coniugi bresciani Massimo Giuliani e Claudia Sora, autori di un’altra bella prestazione con la loro Lancia Fulvia HF 1.3 Gruppo 4. Partiti in sordina hanno recuperato posizioni nella classifica generale mantenendo sempre la prima in classe e la terza nel 1° Raggruppamento; un brivido nel corso dell’ultima prova speciale, causato da problemi meccanici, non ha condizionato il risultato nelle due categorie – quelle che assegnano i punti tricolori – ma solo fatto perder qualche gradino nella generale dove hanno chiuso al ventiduesimo posto.

Meno bene è andata a Francesco Ospedale e Antonio Mancuso appiedati dalla scatola guida della loro Volkswagen Golf Gti Gruppo A mentre si trovavano al secondo posto di classe e tredicesimi assoluti.

PROSSIMI IMPEGNI PER LA SCUDERIA VICENTINA

Si volta pagina verso i nuovi impegni con altre due gare in programma: un rally ed una cronoscalata. Grazie ad un incessante lavoro operato per rifare il motore dell’Audi Quattro, “Zippo” riuscirà ad esser al via del Rally de Asturias in Spagna, terzo round del Campionato Europeo FIA, affiancato in quest’occasione da Denis Piceno. Due le tappe in programma con dieci prove speciali da affrontare.

Due, invece, i piloti che saranno al via della Levico-Vetriolo-Panarotta, cronoscalata trentina tornata a calendario dopo diversi anni. Umberto Pizzato ritroverà il volante della Porsche 911 RSR mentre per “PAC” ci sarà la Lola T590 motorizzata Ford ad attenderlo. Due le manche di gara nella giornata di domenica 14 maggio 2023.