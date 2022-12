Motori, regolarità turistica: annullata la quarta Coppa Città di Recoaro

La quarta edizione della Coppa Città di Recoaro, gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne è stata annullata.

A darne la notizia è l’organizzatore Renzo De Tomasi il quale, nonostante le difficoltà sopravvenute nei mesi scorsi e il doppio rinvio per tentare di tenere a calendario la manifestazione, si trova costretto a rinunciare definitivamente allo svolgimento della stessa.

Di conseguenza il Trofeo Tre Regioni è da ritenersi concluso dopo l’effettuazione del Trofeo Colline Moreniche e, come da regolamento, considerati validi i punteggi acquisiti dai conduttori iscritti alla Serie.

Nella nota diffusa, scusandosi con gli equipaggi già iscritti alla Coppa Città di Recoaro, il Rally Club Team ringrazia per la comprensione e dà appuntamento al 2023 con l’impegno di proporre nuovamente le più apprezzate manifestazioni, diventate appuntamento fisso per gli amanti della regolarità turistica.