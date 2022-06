Motori, regolarità: Historic Valposina-Valdastico, anticipata al 10 luglio la quarta edizione

Doppia novità, confermate nelle ultime ore, per la quarta edizione dell’Historic Valposina – Valdastico, gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne che anticipa di una settimana rispetto alla data originaria e si svolgerà domenica 10 luglio 2022 a Cogollo del Cengio (Vicenza). Inoltre, la manifestazione organizzata dal Rally Club Team di Isola Vicentina (Vicenza) entra a far parte del calendario del Trofeo Tre Regioni regolarità turistica grazie all’autorizzazione ottenuta dalla Commissione Auto Storiche.

Definito il programma ufficiale che prevede l’apertura delle iscrizioni il 10 giugno e la chiusura elle stesse, mercoledì 6 luglio 2022. Confermata la formula “tutto in una giornata” con le verifiche in programma domenica 10 luglio nelle vicinanze del bocciodromo di Cogollo del Cengio dalle 8 e 30 alle 10 e 30.

Un’ora più tardi dal Municipio sarà dato il via alla prima vettura che andrà ad affrontare un percorso lungo il quale si solcheranno tratti di strada facenti parte della Salita del Costo e della prova speciale “Pedescala”.

Ventuno le prove di precisione al centesimo di secondo dislocate lungo il tragitto di circa 140 chilometri che vedrà l’epilogo alle 16 e 30 nella medesima località della partenza e, un’ora più tardi la conclusione della manifestazione con la cerimonia delle premiazioni.

Sotto un'auto che ha partecipato alla terza edizione