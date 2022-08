Motori, rally: “Zippo” veste i colori vicentini della Scuderia Palladio Historic

È una notizia estiva ma di gran spessore, quella che riguarda la Scuderia Palladio Historic che proprio in questi giorni ha confermato l’ingresso in squadra del pilota Andrea Zivian notoriamente conosciuto con lo pseudonimo “Zippo”.

Già tesserato per l’Automobile Club Vicenza, il pilota reggiano d’adozione vestirà infatti i colori della scuderia berica già a partire dall’imminente Rally di Salsomaggiore Terme al via del quale si schiererà con la nuova Subaru Impreza WRX Gruppo A, ritrovando Fabio Ceschino sul sedile di destra.

«È grazie all’amicizia con Jakob Spiller e alla dedizione per il marchio Audi che ci accomuna – racconta Andrea Zivian – che sono entrato a far parte di una scuderia dove passione e convivialità sono i pilastri su cui poggia. Sono onorato di farne parte e spero già dal prossimo Rally di Salsomaggiore di portare delle soddisfazioni alla compagine capitanata da Mario Mettifogo. Proprio ieri abbiamo effettuato un test con la nuova vettura in vista del primo impegno in gara».

«Dopo la parentesi a Salsomaggiore - prosegue Zivian -, tornerò a concentrarmi sul Campionato Europeo con l’Audi Quattro, dove ci attendono le due importanti gare del mese di settembre: l’Asturias in Spagna e il casalingo Elba dove spero di poter chiudere la partita con una gara d’anticipo».

LA SUBARU DI ZIPPO E UNO DEGLI 8 ESEMPLARI DI "BEST IMPREZA MC RAE EDITION"

La Subaru Impreza che Zivian utilizzerà è uno degli otto esemplari della Best Impreza Mc Rae Edition, progetto che ha permesso la realizzazione di un numero ristretto di repliche assolutamente fedeli alla vettura che il campione scozzese utilizzò nel 1995, anno nel quale conquisto il titolo iridato, seguendo la filosofia delle “continuation cars” ovvero vetture perfettamente uguali a quelle dell’epoca, con in più gli aggiornamenti permessi dalle tecnologie attuali senza andarne però a snaturare l’essenza.

Il programma del Rally di Salsomaggiore Terme prevede lo svolgimento della prova spettacolo nel pomeriggio di sabato 6 agosto 2022 e nella successiva, la disputa di nove prove speciali per una settantina di chilometri cronometrati.