Motori, rally: un ottimo Valsugana per la Scuderia Palladio Historic

Quella andata in scena sabato scorso è sicuramente stata una delle edizioni più spettacolari e combattute del Valsugana Historic Rally, ottimamente organizzato da Manghen Team e Team Bassano.

La Scuderia Palladio Historic era presente con otto equipaggi, sei dei quali hanno tagliato il traguardo dopo aver disputato le sei prove speciali molto tecniche ed impegnative al termine delle quali, la classifica assoluta ha contemplato in terza posizione assoluta la Porsche 911 RS di Riccardo Bianco e Carlo Vezzaro autori di una gara convincente durante la quale hanno aumentato l’affiatamento con la performante coupé tedesca, portandola anche in seconda posizione nel 2° Raggruppamento. Di grande spessore è stata la prestazione dei fratelli Marco e Mattia Franchin autori di una gara perfetta con la loro Alfa Romeo Alfetta GTV: s’impongono nell’affollata classe 2-2000 che contava ben quattrodici equipaggi al via, mantenendo il comando sin dalla prima prova e, con un balzo finale, sono risaliti al nono posto assoluto guadagnando anche il terzo gradino del podio di 3° Raggruppamento.

Si festeggiano poi, altre due vittorie di classe: una per merito di Antonio Regazzo e Luigi Annoni con l’Alfa Romeo Alfetta GTV6 che portano al trentesimo posto nella generale; l’altra per mano di Stefano Sbalchiero e Miriam Iuretig bravi ad aggiudicarsi la 2-1150 con la performante Fiat 127 che finalmente ha portato una soddisfazione al neo portacolori della Scuderia Palladio Historic e subito dietro, firmando una bella doppietta, si classifica l’Autobianchi A112 Abarth del presidente Mario Mettifogo in coppia con Gloria Florio. A completare la “sestina” biancorossa all’arrivo, sono Giampietro Pellizzari e Mauro Magnaguagno, settimi di classe e quarantesimi assoluti con la Ford Escort RS.

Due i ritiri, entrambi per problemi meccanici, per l’Alfetta GTV di Matteo Cegalin e Gilberto Scalco e per l’Opel Kadett GT/e di Renato e Nico Pellizzari.

Nella classifica delle scuderie, ottimo il secondo posto ottenuto dalla Palladio Historic.

Archiviata una più che positiva edizione del Valsugana si guarda al prossimo impegno con l’imminente Targa Florio valevole per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche; due gli equipaggi del “gatto col casco” iscritti: Francesco Ospedale e Antonio Mancuso su Volkswagen Golf GTI Gruppo A e Massimo Giuliani con Claudia Sora sull’abituale Lancia Fulvia HF 1.3. Nove le prove speciali per poco più di 95 chilometri da disputarsi tra venerdì 5 e sabato 6 maggio. Partenza da Palermo e arrivo a Termini Imerese.