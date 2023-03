Motori, rally: tripletta del Team Bassano al Rally Sulcis-Iglesiente

Primo, secondo e terzo assoluto! Questo il bilancio degli equipaggi del Team Bassano in gara alla prima edizione del Rally Sulcis-Iglesiente svoltosi tra sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 ad Iglesias in Sardegna.

Dei cinque equipaggi iscritti coi colori della scuderia capitanata da Mauro Valerio, tre erano anche coinvolti in una sfida familiare tutta da seguire visto che Giulio Pes di San Vittorio su Peugeot 205 GTI Gruppo A, tra gli avversari aveva anche i figli Pietro ed Enrico. Al termine delle dieci prove speciali disputate è stato proprio il “capofamiglia” ad avere la meglio, assieme al navigatore Marco Pala, aggiudicandosi la vittoria assoluta oltre a quella di 4° Raggruppamento e di classe, precedendo di soli 1”5 il primogenito Pietro in coppia con Veronica Cottu su Opel Kadett GSI Gruppo A, particolarmente efficaci nelle ultime due prove dove hanno tentato il tutto per tutto. A completare il successo di famiglia, ed il podio tutto Team Bassano, ha provveduto l’altro figlio, Enrico, il quale assieme a Nicola Romano ha anche portato alla vittoria di classe la Peugeot 205 Rallye Gruppo A.

Meno bene è andata agli altri due equipaggi dall’ovale azzurro: sia la Ford Sierra RS Cosworth di Leopoldo Di Lauro e Giovanni Nuvoli, sia la Porsche 911 SC dei fratelli Marc e Stephanie Laboisse, sono state costrette al ritiro a circa metà gara.

LE PROSSIME GARE PER IL TEAM BASSANO

Archiviato il ricco fine settimana passato, in quello a venire sono altre due le gare che attendono i portacolori del Team Bassano: il Rally Team ‘971 Storico e la Coppa della Consuma.

Quattro sono gli equipaggi iscritti al rally torinese, iniziando con la Porsche 911 SC di Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio, seguita dalla BMW M3 di Bruno Graglia e Roberto Barbero ai quali si affianca l’Opel Kadett GT/e di Massimo e Matteo Migliore; completa il quartetto l’Autobianchi A112 Abarth di Massimo Gallione con Laura Cattaneo alle note. Sei le prove speciali in programma per circa 58 chilometri cronometrati con partenza ed arrivo a Settimo Torinese.

Nella giornata di domenica 26 marzo 2023 inizia anche la stagione delle cronoscalate con la disputa della Coppa della Consuma in provincia di Firenze, al via della quale tra le auto moderne ci sarà Remo De Carli con la Radical SR4.