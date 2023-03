Motori, rally: Team Bassano sul podio al Rally ‘971

Si è conclusa con un esito più che soddisfacente, l’edizione 2023 del Rally Team ‘971 Storico per il Team Bassano presente alla gara torinese con quattro equipaggi, tutti all’arrivo e con ottimi riscontri.

È stato un rientro in gara dall’esito positivo per Roberto Rimoldi che dopo mesi ha ripreso in mano il volante della sua Porsche 911 SC Gruppo 4 e, assieme a Roberto Consiglio, ha ritrovato ben presto i ritmi di gara chiudendo al secondo posto assoluto aggiudicandosi anche la vittoria nel 3° Raggruppamento; ottima è stata anche la prestazione di Massimo e Matteo Migliore, sempre più efficaci con l’Opel Kadett GT/e Gruppo 2 con la quale si sono aggiudicati meritatamente la classe e la seconda posizione in 3° Raggruppamento, chiudendo al quinto posto nella generale.

Alle loro spalle, con un ristretto gap di soli 1”5, si sono piazzati Bruno Graglia e Roberto Barbero su BMW M3 Gruppo A, in posizione d’onore anche in classe e nel 4° Raggruppamento; a completare il quartetto azzurro al traguardo di Settimo Torinese, l’Autobianchi A112 Abarth Gruppo 2 che un velocissimo Massimo Gallione, in coppia con Laura Cattaneo, ha condotto alla vittoria di classe conseguita grazie alla nona prestazione a livello assoluto. A coronare le buone prestazioni individuali, è arrivata infine anche la vittoria nella classifica delle scuderie.

IL TEAM BASSANO AL TROFEO DELLA CONSUMA

Nella giornata di domenica 26 marzo 2023 si è anche corso il Trofeo della Consuma, gara di velocità in salita valevole per il TIVM al via della quale era schierato Remo De Carli il quale con un convincente prestazione ha portato alla vittoria di classe e al nono posto assoluto la sua Radical SR4.

Nel prossimo fine settimana, inaugurando un intenso mese di aprile, saranno tre le gare a cui prenderanno parte i portacolori del Team Bassano: due rallies ed uno slalom.

ALTRI IMPEGNI PER IL TEAM BASSANO: DA SAN MARINO ALLA MAREMMA

S’inizia con il Trofeo Maremma in provincia di Grosseto, al via del quale ci saranno Giampaolo Cresci e Cristian Pollini su Autobianchi A112 Abarth; tre invece gli equipaggi al “Bianco Azzurro” nella Repubblica di San Marino: Gianluigi Baghin e Dajana Sbabo su Alfa Romeo Alfetta GTV, Gabriele Rossi e Fabrizio Handel su Ford Sierra Cosworth e Paolo Baggio assieme a Giancarlo Rossini con la Lancia Delta Integrale.

ALLO SLALOM DI MONTE DI MALO

Nutrita si annuncia la partecipazione allo Slalom Monte di Malo, con sei piloti iscritti alla gara e altri quattro nell’annessa regolarità turistica. Unico con un’auto moderna Riccardo Pellizzari su Peugeot 106 mentre con le storiche saranno al via Fabio Garzotto e Sandro Costaganna entrambi su Lancia Delta Integrale, Stefano Cracco su Renault 5 GT Turbo, Michele Mecenero su Citroen AX ed Enrico Gaspari con l’Alfa Romeo 33. Due le Autobianchi A112 Abarth al via della regolarità, quelle di Andrea Stocchero con Sara Dall’Aspo e di Andrea Giacoppo con Lisa Oliviero alle quali si somma la Fiat 127 di Edoardo e Matteo Zuccante e la BMW M3 di Diego Castagna e Renato Vicentin. La gara si svolgerà nell’omonima località vicentina nella giornata di domenica 2 aprile 2023 e prevede una manche di ricognizione e tre di gara.