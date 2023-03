Motori, rally: Team Bassano in partenza della nuova stagione con 31 equipaggi ad Arezzo

È un Team Bassano in grande spolvero quello che si presenta al via del primo, atteso, appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Sono infatti ben trenta gli equipaggi al via della 13esima edizione del Rally delle Vallate Aretine, sette dei quali in gara nel Trofeo A112 Abarth Yokohama per il quale è stato emesso il comunicato dedicato.

TUTTI GLI EQUIPAGGI DEL TEAM BASSANO NEL RALLY TOSCANO

Tra i 23 in lizza per il Tricolore, il primo a prendere il via sarà quello della Ford Sierra RS Cosworth 4x4 di Andrea Smiderle e Alberto Bordin all’esordio nel rally aretino, gara che invece conosce bene Matteo Luise, al via con la fedele Fiat Ritmo 130 TC navigato in quest’occasione da Matteo Zaramella.

Prima volta al “Vallate” anche per Enrico Bonaso e la sua Lancia Rally 037 che dividerà con Nicolò Lazzarini mentre, con la prima delle numerose Porsche 911 saranno della partita Adriano Beschin ed Adriano Giannini. Nuova stagione che va ad iniziare anche per Tiziano Nerobutto, stavolta al volante dell’Opel Kadett GT/e affiancato da Giulia Zanchetta, pronti ad ingaggiare anche una sfida per la supremazia di classe coi compagni di team Giacomo Questi e Giovanni Morina al via con l’Ascona SR, oltre a Cristiano Guasti e Roberto Tesio anch’essi con la coupé tedesca.

Porsche 911, ma in versione “di serie” per Nicola Tricomi e Giuseppe Lusco, mentre con le “Gruppo 4” saranno al via Alessandro Russo e Andrea Marcon, oltre a Luigi Orestano e Carmelo Cappello; con la “S 2.0” del 1° Raggruppamento. Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi tenteranno il bis del titolo conquistato lo scorso anno, partendo proprio dal Vallate Aretine.

Occhi puntati anche su Maurizio Cochis e Milva Manganone che portano al debutto la nuova Opel Kadett GSI Gruppo

A, stesso mezzo che utilizzeranno Giorgio Burgalassi e Giovanni Guerzoni; altra sfida da seguire, tutta in famiglia, quella che oppone i Fantei con papà Fausto al volante dell’Alfa Romeo Alfetta GTV6 e il figlio Tommaso con la Volkswagen Golf GTI Gruppo 4: il primo navigato da Daniele Grechi, il secondo da Andrea Calandroni.

Altre due Golf, ma in versione Gruppo 2, vedranno al via Massimo Giudicelli, con Simone Marchi, e Alfredo Gippetto in coppia con Filippo Viola.

Prima gara stagionale anche per la BMW M3 di Bruno Graglia e Roberto Barbero, come per la Lancia Stratos di Olindo Deserti con Paola Ferrari alle note.

Nella corposa classe “A-2000” ci saranno anche Angelo Porcellato e Paola Travaglia con la Peugeot 309 GTI, mentre con la versione “Rallye” della 205 toccherà a Marco Simoni e Matteo Grosso.

Dopo una lunga pausa rientra “nel giro” anche Michele Paoletti nuovamente al volante della Renault 5 GT Turbo condivisa con Rossano Mannari e, a completare lo squadrone sono Francesco Espen e Gabriella Guglielmo con la Lancia Fulvia HF 1.6.

Una presenza dell’ovale azzurro anche nell’annessa gara di regolarità sport, grazie ad Andrea Giacoppo e Lisa Oliviero che punteranno alla vittoria con la Fiat 128 berlina.

INIZIO PROGRAMMA DEL VALLATE ARETINE

Il programma del Vallate Aretine prevede le verifiche nella mattinata di venerdì 3 marzo e la partenza per la prima parte di gara che prevede due prove speciali, alle 15 nei pressi del palasport di Arezzo; al sabato la ripartenza per affrontare il triplo passaggio sulle classiche “Portole” e “Rassinata” e l’arrivo in centro città a partire dalle 18 e 49.