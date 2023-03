Motori, rally: Scuderia Palladio Historic al "Rally Bianco Azzurro"

Dopo un inizio di stagione caratterizzato da annullamenti e rinvii di rally nel Veneto, sta per scoccare l’ora della prima uscita “di gruppo” per la Scuderia Palladio Historic pronta a schierare sei equipaggi alla prima edizione del Rally Storico Bianco Azzurro, in programma nella Repubblica di San Marino sabato 1 e domenica 2 aprile 2023.

Gara tutta nuova per gli equipaggi del sodalizio capitanato da Mario Mettifogo che si presentano all’ombra del Monte Titano come scuderia più numerosa e con buone prospettive di mettersi in evidenza.

A puntare in alto ci proverà sicuramente Riccardo Bianco che dopo tre stagioni torna a vestire i colori biancorossi affidandosi ad una Porsche 911 RSR Gruppo 4 che condividerà con l’esperto Carlo Vezzaro e dovrà anche vedersela coi compagni di team Fabrizio Sorgato e Maurizio Scaramuzza al rientro in gara con la Ford Sierra RS Cosworth Gruppo A nella versione a 2 ruote motrici. Tocca poi ad un altro consolidato equipaggio del “gatto col casco”, quello formato da Antonio Regazzo e Andrea Ballini con l’abituale Alfa Romeo Alfetta GTV6 Gruppo 2, mentre con la versione “2000” i fratelli Marco e Mattia Franchin vanno ad iniziare la nuova stagione trovandosi, tra gli altri, a duellare in classe anche con gli avversari-amici Renato e Nico Pellizzari su Opel Kadett GT/e e con l’altro equipaggio su Alfetta GTV formato da Matteo Cegalin e Mauro Peruzzi. Nove le prove speciali da affrontare, tre diverse da ripetersi, per una sessantina di chilometri cronometrati; partenza ed arrivo al Multieventi di Serravalle.

SCUDERIA PALLADIO ALLO SLALOM DI MONTE DI MALO

In contemporanea al rally si svolgerà la seconda edizione dello Slalom Monte di Malo in provincia di Vicenza, gara alla quale è iscritta la Ford Escort RS di Giampietro Pellizzari e, nell’abbinata gara di regolarità turistica, saranno della partita Giampietro Luvisotto e Natascia Biancolin su Fiat 131 Racing.

UN SECONDO POSTO ALLA COPPA DELLA CONSUMA

Facendo un passo indietro allo scorso fine settimana, a tenere banco è stata la Coppa della Consuma, prima cronoscalata della stagione che ha dato il via anche al Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, al via della quale erano due i piloti della Scuderia Palladio Historic. Umberto Pizzato su Porsche 911 RSR Gruppo 4 ha colto la seconda posizione di classe salendo con qualche difficoltà data dall’asfalto con un grip differente dalle manches di prova del sabato; “Pac”, al secolo Romeo De Rossi, ha invece vinto la propria classe alla guida della Lola t590 con la quale ha realizzato la trentaseiesima prestazione assoluta.