Motori, rally: Rossi-Handel (Team Bassano) quinti assoluti con la Ford Cosworth al Rallye Antibes

Dovevano essere in maggior numero gli equipaggi del Team Bassano nello scorso fine settimana ma, a seguito del rinvio del Rally del Medio Adriatico, si è contato solo quello composto da Gabriele Rossi e Fabrizio Handel impegnati con la Ford Sierra Cosworth Gruppo A al Rallye Antibes valevole per il TER Historic; nella gara francese nota per la condivisione di alcune prove speciali del Rally Montecarlo, il duo è stato autore di un’ottima prestazione che è valsa la quinta posizione assoluta impreziosita dalla vittoria di classe, risultati che valgono la provvisoria posizione di testa nella Serie.

Voltando pagina, quattro sono le gare che vedranno al via dei tesserati del Team Bassano, spaziando da rally a salite, da auto storiche a moderne.

TAM BASSANO AL RALLY DELLA MARCA STORICO

Alla prima edizione del Rally della Marca Storico che si correrà in provincia di Treviso, quattro gli equipaggi al via, due dei quali con una Porsche 911 RSR Gruppo 4. Sulla prima ci sarà Pietro Tirone che va ad iniziare una nuova stagione ritrovando Vincenzo Torricelli al suo fianco, mentre nella seconda si riformerà l’accoppiata padre e figlia Antonio ed Eva Orsolin. Attesissimo alla gara di casa, essendo nativo di Valdobbiadene, è Tony Fassina alla guida della Lancia Stratos condivisa con Marco Verdelli e, a completare il quartetto, sarà la Fiat Uno Turbo Gruppo A di Lorenzo Scaffidi e Daniele Cazzador. Nove le prove speciali da affrontare tra venerdì sera e sabato.

AL RALLY IN SALENTO

Per il secondo rally si passa in Salento dove la gara omonima con valenza per il T.R.Z. della Quarta Zona si svolgerà in concomitanza con quella valevole per il CIRA moderno; al via la Porsche 911 SC di Alessandro Russo e Tiberio Mascellino; sette le prove in programma, con partenza e arrivo a Lecce.

TEAM BASSANO AL RALLY DEL TARO

Si passa poi al settore delle moderne il cui calendario propone il Rally del Taro valevole per l’IRCup e al via del quale si schierano Giorgio Sisani e Cristian Pollini con una Peugeot 208 con la quale affronteranno le otto prove speciali. Per il quarto impegno si passa alla cronoscalata Trofeo Valcamonica valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna che conta tra i piloti al via anche Remo De Carli con la sua Radical SR4.