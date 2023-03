Motori, rally: regolarità dei Colli Isolani al via con 44 equipaggi

Sono quarantaquattro gli equipaggi nell’elenco iscritti della quindicesima edizione della Regolarità di Colli Isolani, gara di regolarità turistica valevole per il Trofeo Tre Regioni 2023 in programma oggi ad Isola Vicentina con la collaudata formula in un’unica giornata. Un numero in leggera flessione rispetto allo scorso anno, stante anche un calendario ricco di appuntamenti, ma che propone comunque un interessante rassegna di vetture in uno spazio temporale che va dal 1961 ai giorni nostri.

EQUIPAGGI CON AUTO STORICA

Numerosi sono i pretendenti alla vittoria nella gara organizzata dal Rally Club Team capitanato da Renzo De Tomasi, a partire da Giacomo Turri che la spuntò lo scorso anno e che torna al volante della Fiat 1500 Cabriolet facendo coppia con Elisa Moscato; dovrà però vedersela con uno dei suoi storici rivali, quel Leonardo Fabbri più volte protagonista sulle strade del Colli Isolani con la Volvo Amazon condivisa con Elisabetta Russo.

Ad inserirsi nella lotta per la vittoria ci proveranno sicuramente Antonio Faccin e Silvia Dal Santo su MG Midget come anche Alberto Ferrara e Matteo Manni con una Fiat 1100/103 ma da non sottovalutare sono anche Fabio Sorgato su Peugeot 205 Gti assieme a Monica Gianesini e una ovvia menzione – anche se non comparirà in classifica essendo top driver – va ad Andrea Giacoppo su Autobianchi A112 Abarth condivisa con Lisa Oliviero.

EQUIPAGGI CON AUTO MODERNE

Tra le vetture moderne, i papabili per il successo si contano tra la Fiat Abarth 595 di Gianluigi Scarpari e Alda Tonon e la Subaru Impreza di Lorenzo Franzoso e Luca Taesi.

Espletate le formalità delle verifiche, alle 13 e 30 dalla centrale Piazza Marconi di Isola Vicentina scatterà la prima che andrà ad affrontare i 119 chilometri e 900 metri del percorso che andrà a solcare anche alcuni tratti utilizzati per le prove speciali del Rally Campagnolo, lungo il quale sono previste diciannove prove di precisione al centesimo di secondo.

L’arrivo è previsto alle 17 presso l’Agriturismo El Gran nella vicina Villaverla dove, indicativamente verso le 18, si terranno anche le premiazioni.