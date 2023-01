Motori, rally raid Dakar: del Fantic Team resta in gara solo il vicentino inossidabile Franco Picco

La 45esima edizione del Rally raid Dakar, una delle più dure e selettive degli ultimi anni, ha fatto una pausa il 9 gennaio 2023 a Riyadh per il giorno di riposo che ha regalato ad autisti, meccanici e personale qualche momento di relax prima di riavviare i motori per la seconda parte del gara.

AL VIA IN VISTA DEL GOLFO PERSICO

Martedì 10 gennaio la grande avventura torna in strada per affrontare le restanti sei tappe, circa 3200 chilometri, che porteranno il 15 gennaio all'arrivo sul Golfo Persico, a Dammam, dopo aver attraversato da ovest a est l'intera penisola araba.

Il giorno di riposo è anche un'occasione per una messa a punto più dettagliata della moto: Fantic XEF 450 Factory di Franco Picco è stata controllata dai meccanici Team Fantic ed è pronta per la seconda parte della sfida.

DEL TEAM FANTIC RESTA IN GARA SOLO FRANCO PICCO

Dopo lo sfortunato schianto che ha fermato Tiziano Internò (Rally POV) nella prima fase, e dopo la doppia disavventura, guasto elettrico e acqua nel carburante che ha costretto Alex Salvini al ritiro, sta a Franco Picco portare la moto e i colori Fantic verso il traguardo di quella che viene definita la gara più dura del mondo.