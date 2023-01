Motori, rally raid Dakar: Franco Picco prosegue, mancano 1500 km all'arrivo

La 45esima Dakar che si corre nella Penisola araba prosegue e si profila come una corsa assai selettiva per mezzi e piloti. VicenzaToday ha riferito tre giorni fa che del team della Fantic Motor è rimasto in gara solo il vicentino Franco Picco.

ALTRI 1700 KM NEL DESERTO

Dalla pausa di Riad del 9 gennaio scorso al 12 gennaio sono stati percorsi altri 1700 chilometri in mezzo a dune e sabbia, nel nulla del deserto arabico. Lo stesso Picco l’11 gennaio non è riuscita a trasmettere il suo appuntamento quotidiano sui social network in audio e video a fine gara.

Il 12 gennaio finalmente si è rivisto sano e salvo, anche se nella tappa è caduto un paio di volte a bassa velocità sulle dune di sabbia.

MANCANO TRE GIORNI DI GARA: IN TUTTO 1500 KM

Con la tappa del 13 gennaio 2023 mancano solo tre giorni alla fine della Dakar 2023: ci sono ancora tre giorni di gara per complessivi 1.500 chilometri.

TRA LE DUNE LA MARATHON SENZA SUPPORTO AL BIVACCO

«Questa edizione senza fiato - recita una nota della Fantic Racing - diventa sempre più dura: stasera (12 gennaio, ndr) piloti e moto non avranno alcun supporto al bivacco, e dovranno arrangiarsi con la tenda e l’indispensabile che sono stati in grado di portare con sé».

DUE PICCOLI INCIDENTI PER PICCO

«Nonostante due piccoli incidenti per Franco Picco (che hanno causato l'esplosione del suo airbag di sicurezza) - continua la nota - il pilota vicentino ha continuato la sua corsa con grande determinazione sulla Fantic 450 XEF Factory». Il 13 gennaio si corre la tappa numero 12, la seconda nell’Empty Quarter, un’area definita la più desertica ed estrema del pianeta. Dopo quella del 12 gennaio quella del 13 è la seconda frazioni marathon consecutiva, quindi senza assistenza né possibilità di intervenire sulla moto per eventuali manutenzioni.

Domenica 15 è previsto l’arrivo sul Golfo Persico al porto di Dammam.