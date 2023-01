Motori, rally race Dakar: Franco Picco nonostante la frattura alla mano è arrivato in fondo all’edizione 2023 con la Fantic XEF450: è record!

«Determinazione passione perseveranza. Fantic Racing e Franco Picco hanno finalmente concluso questa edizione Dakar sul nuovo XEF450 Rally. Che gara, che pilota, che emozioni». Così Fantic Racing, la squadra della casa motociclistica veneta, sui social network alla conclusione della 45esima Dakar in penisola araba che si è chiusa al porto di Damman sul Golfo Persico.



Il motociclista vicentino Franco Picco, 67 anni di Peschiera dei Muzzi (a metà valle dell’Onte, che collega Castelgomberto con Sovizzo) è l’unico del team a chiudere la gara. Con grandi difficoltà nelle ultime due tappe perché nella 12esima in una banale caduta si è fratturato il pollice della mano destra (nella moto la mano dell’acceleratore). I medici della gara volevano farlo rimpatriare ancora venerdì scorso per mandarlo subito in sala operatoria, ma lui si è fatto fasciare bene e stringendo i denti è riuscito a completare le ultime 3 tappe sulle dune di sabbia del deserto dell’Arabia. Ad aiutarlo in alcuni momenti a rimettersi in marcia un paio di amici piloti italiani Ottavio Missoni e Iader Girardi e un motociclista francese.



Stanchissimo e provato è arrivato in fondo con la Fantic Motor XEF450 Rally in questa gara lunghissima e logorante per i piloti e per i mezzi: 8500 chilometri di pietraie e deserto di sabbia tra il Mar Rosso e il Golfo Persico attraversando la penisola arabica stranamente con temperature molto basse e anche con la pioggia e il fango. Il tutto in 15 giorni, dal 31 dicembre al 15 gennaio 2023. Ora l’attende il reparto di ortopedia dove verrà operato per ridurre la frattura.

Il vicentino Picco non solo ha raggiunto il record delle 29 edizioni di Dakar, il “rally race” più duro del mondo motoristico, ma è anche l'unico che è arrivato all'età di 67 anni a correre in motocicletta questa incredibile gara.

Ecco il panorama delle ultime tappe della Dakar 2023 (foto: Fantic Racing-Facebook)