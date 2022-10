Motori, rally: Manuel Sossella pronto per il Città di Bassano

Sono trascorsi più di tre mesi dalla disputa del Rally del Casentino, l’ultima gara corsa da Manuel Sossella per il quale ora sta scorrendo veloce il conto alla rovescia verso le giornate di venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022 quando andrà in scena la trentanovesima edizione del Rally Città di Bassano.

Da sempre uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati – ben 173 gli iscritti al solo rally moderno – il rally bassanese sarà l’appuntamento decisivo dell’International Rally Cup, oltre ad avere validità per la Mitropa Rally Cup, proponendo un lotto di partecipanti di elevata caratura tra i quali spicca anche l’equipaggio iscritto coi colori della Scuderia New Turbomark, composto appunto da Manuel Sossella e Gabriele Falzone al via con la Hyundai i 20 Rally 2 messa a disposizione da Friùlmotor.

«Rieccoci al via di un altro Città di Bassano pronti a raccogliere la sfida – racconta Manuel Sossella – e a cercare di dare una svolta alla nostra stagione che nelle due precedenti uscite valevole per l’IRCup non ci ha portato i risultati sperati. Gabriele ed io siamo comunque fiduciosi e stimolati a far bene nella gara di casa consapevoli che ci sarà da lottare fino all’ultimo metro contro uno stuolo di concorrenti di notevole livello vista anche la posta in palio. Prima della gara avremo modo di testare la vettura cercando di settarla al meglio e di ottenere quei riscontri necessari per poter partire all’attacco sin dal prologo di venerdì. Colgo l’occasione per ringraziare una volta di più i miei sostenitori, la Friùlmotor per la vettura e la Scuderia New Turbomark nella figura del presidente Beppe Zagami».

Il Rally Città di Bassano entrerà nella fase cruciale venerdì prossimo con le operazioni di verifica seguite dallo shakedown; alle 19 la partenza del prologo che prevede la disputa della prova speciale “Rubbio” terminata la quale gli equipaggi rientreranno al riordino notturno dal quale ripartiranno sabato mattina per affrontare le restanti sei prove speciali per un totale di 91,560 chilometri cronometrati. Arrivo nella centrale Piazza Libertà a partire dalle 18.