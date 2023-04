Motori, rally: Manuel Sossella ottavo al Rally Due Valli

Primo impegno stagionale e primo risultato utile per Manuel Sossella al termine del Rally Due Valli disputato nel Veronese tra venerdì 21 e sabato 22 scorsi.

Nella gara di apertura della Coppa ACI Sport della Terza Zona, il portacolori del Rally Team New Turbomark, ritrovava il volante della Hyundai i20 Rally 2 messa a disposizione da Friùlmotor condividendola con Gabriele Falzone, pronto ad iniziare una nuova stagione a cinque mesi di distanza dall’ultima gara del 2022. In una gara corsa per la prima volta e al cospetto di un elenco iscritti di alto livello, vista anche la validità per il Campionato Italiano Rally Asfalto, l’esito finale è da ritenersi positivo, valutato anche il fatto che la vettura calzava per la prima volta le coperture fornite da Michelin, come confermato da Sossella dopo la sua prestazione: «Siamo abbastanza soddisfatti del risultato, soprattutto visto che era una gara mai disputata prima dove abbiamo trovato delle strade molto impegnative e tanti erano gli avversari di alto profilo tra cui i massimi pretendenti del CIRA. Progressivamente abbiamo migliorato recuperando anche una posizione nelle fasi finali. Non nascondo che l’ambizione era di riuscire a fare un po’ meglio ma ritengo comunque soddisfacente il risultato considerato anche l’adattamento ai nuovi pneumatici, per sfruttare al meglio i quali, sono necessari ancora chilometri da percorrere. Guardiamo avanti e cerchiamo di concentrarci sul prossimo appuntamento col Rally della Marca a fine maggio, ringraziando fin d’ora i nostri sostenitori ed il Presidente Beppe Zagami».

Al termine delle dieci prove speciali disputate, Sossella e Falzone hanno concluso in ottava posizione assoluta mancando la settima per soli 3”9 e per due volte hanno realizzato il quinto tempo in prova speciale.