Motori, rally: la terza Coppa dei Colli Berici a Rugo e Varaschini

Quarantasei gli equipaggi che si sono presentati al via della terza edizione della Coppa dei Colli Berici organizzata dal Rally Club Team, svoltasi domenica scorsa 24 aprile 2022 con partenza da Albettone (Vicenza) con un percorso piacevole ed apprezzato dai partecipanti, che si è snodato sulle strade che danno il nome alla manifestazione.

Trentaquattro erano le vetture storiche costruite fino al 1990 e una dozzina le moderne abbinate e con una loro classifica dedicata.

Dopo quattordici delle sedici prove in programma, la classifica finale con coefficienti assegnati in base all’anno di costruzione delle auto, ha decretato il successo per Carlo Rugo e Paola Varaschini che si sono aggiudicati la gara alla guida di un’Autobianchi A112 Junior precedendo la Fiat 1100/103 di Alberto Ferrara e Daniela Camporese secondi assoluti con Gianluca Zago e Marco Serafini, terzi su Volkswagen Golf GTI.

Ai piedi del podio si è piazzata la MG A di Antonio Faccin e Silvia Dal Santo seguiti in quinta posizione dalla Fiat 850 Special di Luca Fichera e Francesca Dalla Rizza.

Alle loro spalle, sesti, hanno chiuso Maurizio Pozzan e Paolo Saletti su Porsche 914 seguiti da Fabio Sorgato e Monica Gianesini settimi con la Citroen AX GT.

In ottava posizione un’altra 850 Special, quella di Enzo Scapin ed Ivan Morandi, mentre al nono posto si classificano Marcello Balloni e Giancarlo Catarsi su Autobianchi A112 Abarth; chiudono la top-ten Andrea e Flaviano Vignato su Lancia Fulvia Coupè. In ventesima posizione un’altra A112: quella di Viviana Masiero e Laura Brunello, prime tra gli equipaggi femminili.

Successo limpido anche tra le auto moderne con la Fiat 500 Abarth di Ivano Ceci e Barbara Botti che va ad imporsi con buon margine sulla BMW 325i di Tomas Sartore e Sonia Cipriani e con la Peugeot 205 GTI di Fabio Barison e Adriano Paggiarin a completare il podio assoluto. Quarta posizione per Giovanni Omarchi e Laura Butturini su Porsche 993 e top-five completata dalla Subaru Impreza di Lorenzo Franzoso ed Elisabetta Russo.

Sotto la Fiat 500m Abarth che ha vinto il rally moderno del Colli Berici