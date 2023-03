Motori, rally: la Scuderia Palladio Historic inizia l’annata col piede giusto

Con la disputa della tredicesima edizione del Rally delle Vallate Aretine ha finalmente preso il via la stagione sportiva della Scuderia Palladio Historic, presente alla gara di avvio del Campionato Italiano Rally Auto Storiche con due equipaggi che hanno portato le prime soddisfazioni al sodalizio vicentino capitanato da Mario Mettifogo.

Nel 1° Raggruppamento, quello che contempla le auto più datate, era al via la Lancia Fulvia HF 1.3 Gruppo 4 di Massimo Giuliani e Claudia Sora, pronti ad aggiungere alla loro lunga militanza nel Tricolore una nuova annata, partendo dalla gara che già lo scorso anno li vide brillanti interpreti. E anche nella recente partecipazione hanno confermato il gradimento del rally aretino interpretando al meglio la gara, specie nella seconda giornata, quella più “corposa” che proponeva il triplice passaggio su “Portole” e “Rassinata”. Al termine degli oltre cento chilometri cronometrati, il duo bresciano chiudeva con la vittoria di classe impreziosita dalla terza posizione nel 1° Raggruppamento alle spalle di due ben più performanti Porsche 911.

Soddisfacente è stata anche la prestazione del secondo equipaggio portacolori della scuderia vicentina, quello composto da Francesco Ospedale e Antonio Mancuso, quest’ultimo al ritorno in gara dopo un anno di pausa. Al via con la Volkswagen Golf GTI Gruppo A in una classe numerosa nella quale non mancavano illustri pretendenti alla vittoria, il duo siciliano si è difeso al meglio chiudendo la prima parte di gara in terza posizione, diventata poi la seconda di classe all’arrivo ad Arezzo, permettendogli di iniziare col segno “più” la stagione ed incamerando i primi punti in ottica tricolore.