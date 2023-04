Motori, rally: il pilota vicentino Manuel Sossella è pronto per il Due Valli

Dopo il rinvio a data da destinarsi del Benacvs Rally che lo scorso marzo avrebbe dovuto dare il via alla Coppa di Zona Tre, l’esordio stagionale per Manuel Sossella e del navigatore Gabriele Falzone è slittato di un mese. Sarà quindi l’imminente Rally Due Valli, la gara al via della quale il portacolori del Rally Team New Turbomark si schiera, ritrovando il volante della Hyundai i20 Rally 2 messa a disposizione da Friùlmotor.

Dopo cinque mesi dall’ultima gara disputata – il Città di Schio dello scorso novembre – il pilota vicentino torna ad indossare tuta e casco per iniziare il programma che lo vedrà puntare alla vittoria nella Terza Zona e, soprattutto, ottenere il “pass” per confrontarsi coi migliori piloti italiani alla finale di ottobre al Rally del Lazio.

«Il rinvio del Benacvs ha allungato il periodo di assenza dalle gare – dichiara Sossella – ma finalmente è arrivato il momento di ritornare a concentrarci ed iniziare la stagione nel miglior modo possibile. Sarà la prima volta per me al Rally Due Valli, gara blasonata e che anche quest’anno presenta un elenco iscritti di grande pregio. Dovremo fare la gara sugli avversari della Coppa di Zona ma, ovviamente, sarà importante anche il riscontro della nostra prestazione rispetto agli equipaggi che correranno per il Campionato Italiano Rally Asfalto. Ringrazio Friùlmotor con la quale iniziamo una nuova stagione, Michelin Italia per la fornitura dei nuovi pneumatici, il presidente del Rally Team New Turbomark Beppe Zagami e, come di consueto, rivolgo una volta di più la gratitudine ai miei sostenitori i quali, anche per il 2023 hanno garantito il necessario apporto per affrontare al meglio un nuovo ambizioso programma che cercheremo di onorare come nel nostro stile, dando il massimo fin dal primo metro di gara».

Il 41esimo Rally Due Valli si svolgerà tra venerdì 21 e sabato 22 aprile 2023 a Verona; dieci sono le prove speciali da disputare per un totale di 84,630 chilometri cronometrati sui 421 del percorso totale. La prima prova si correrà nel tardo pomeriggio del venerdì, mentre le restanti tre da ripetersi più volte, al sabato. Partenza da Veronafiere ed arrivo in Piazza Bra in centro a Verona.

Sotto il pilota di rally vicentino Manuel Sossella