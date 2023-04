Motori, rally: due impegni “Tricolori” per la Scuderia Palladio Historic

Dopo averlo iniziato nel migliore dei modi al Rally Bianco Azzurro, il mese di aprile della Scuderia Palladio Historic vede altri due appuntamenti, entrambi con titolazione tricolore, nel fine settimana che sta per arrivare; sono infatti in programma nei prossimi giorni il Rally Storico Costa Smeralda e il San Marino Revival.

Secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, il rally sardo vedrà ai nastri di partenza anche la Lancia Fulvia HF 1.3 del 1° Raggruppamento di Massimo Giuliani e Claudia Sora pronti a proseguire il cammino nella massima Serie nazionale.

L’equipaggio bresciano si ripresenta al via di una delle gare predilette dove si ritroverà a duellare con quello che è l’oramai storico duo rivale, formato da Fabrizio Pardi e Anna Canale con un’analoga vettura. Otto le prove speciali, quattro per tappa per un totale di 109 chilometri cronometrati, da disputarsi nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile prossimi. Partenza ed arrivo al Molo Vecchio di Porto Cervo.

Per il secondo impegno, torna alla ribalta la Repubblica di San Marino pronta ad ospitare i partecipanti alla 30esima edizione del San Marino Revival, quarto round del Tricolore dedicato alla regolarità classica al via del quale saranno Mauro Argenti e Roberta Amorosa con una Porsche 911 2.2 S. Venerdì 14 aprile giornata dedicata alle verifiche, con la gara che prenderà il via alle 9 dell’indomani da Multiventi Sport Domus a Serravalle. Sessantacinque le prove di precisione al centesimo di secondo distribuite in un percorso di poco più di 180 chilometri.