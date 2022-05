Motori: pioggia di premi ACI Sport per il Team Bassano e prima scuderia nel Campionato italiano e TRZ 2021

Nella settimana in cui spicca l’imminente appuntamento col Rally Campagnolo si sono tenute nel tardo pomeriggio di martedì 24 maggio 2022 a Vicenza, le premiazioni dei Campioni ACI Sport 2021 degli Automobile Club Veneti. Ad ospitare la cerimonia è stato il Centro Congressi della Confartigianato del capoluogo berico con il Presidente di ACI Vicenza Luigi Battistolli a fare gli onori di casa assieme a Miki Biasion.

Numerosi i riconoscimenti consegnati ai tesserati del Team Bassano che si sono messi in bella evidenza nella scorsa stagione, arricchendo ulteriormente il già prestigioso palmarès della compagine capitanata da Mauro Valerio, anch’egli tra i premiati per ritirare le coppe vinte tra le scuderie nel Campionato Italiano e nel T.R.Z. della Prima e Seconda Zona.

Successivamente sono sfilati Adriano Beschin e Federico Migliorini vincitori del Campionato Italiano del 3° Raggruppamento e della Coppa “Over 60” su Porsche 911, mentre per Matteo Luise e Melissa Ferro con la Fiat Ritmo 130 è arrivato il premio per il successo in “Gruppo A” nel Tricolore.

Sempre per la massima Serie nazionale sono stati premiati per le vittorie di classe Luigi Annoni e Giampaolo Mantovani (Fiat 128 Sport), Filippo Viola e Francesca Dalla Rizza (Alfa Romeo 33), “Lucky” e Fabrizia Pons (Lancia Delta). Ancora coppe, stavolta per il T.R.Z. consegnate ad Alessandro Mazzucato e Massimo Boni vincitori del Trofeo della Seconda Zona in 3° Raggruppamento che in classe con l’Opel Ascona SR, a Nicola Patuzzo ed Alberto Martini per la vittoria di classe con la Toyota Celica, stesso titolo conquistato da Lorenzo Scaffidi e Natascia Freschi alla guida della Fiat Uno Turbo.

E nell’attesa del Rally Campagnolo al quale il Team Bassano sarà presente con una cinquantina d’equipaggi, a tenere viva l’attenzione nei giorni scorsi è stata la partecipazione di due equipaggi dall’ovale azzurro al Maroc Historic Rally, maratona dal grande fascino corsa su cinque dure tappe, al termine delle quali Maurizio Elia e Marco De Marco hanno concluso in diciannovesima posizione con la Porsche 953 e le bravissime Luisa Zumelli e Francesca Dalla Rizza si sono classificate ventiduesime assolute con una Porsche 911 SC.