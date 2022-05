Motori: per Manuel Sossella al Rally del Taro il settimo posto assoluto

Manuel Sossella è abbastanza soddisfatto del suo risultato al Rally del Taro, seconda gara dell’IRCup, corso assieme a Gabriele Falzone con la Hyundai i20 Rally2 messa a disposizione da Friùlmotor. Gara molto impegnativa di suo, il rally parmense si è rivelato ancor più complesso a causa della variabilità del meteo e della conseguente scelta delle gomme da utilizzare.

«Se fosse un giudizio paragonato a quelli del tempo della scuola - dichiara Sossella al termine della gara - direi che siamo andati benino e il settimo posto assoluto conquistato al cospetto di un elenco iscritti del livello del recente Taro, mi fa sentire soddisfatto della prestazione».

Sull'auto: «Una piccola recriminazione per un momentaneo problema elettrico nel corso del primo passaggio sulla lunga prova “Folta” - continua Sossella -, ma per il resto direi che la vettura ha reso al meglio e che un altro importante passo per capirla e poterne sfruttare tutto il potenziale, l’abbiamo fatto».

«Non abbiamo ancora il passo di chi sta nelle zone nobili della classifica - commenta ancora il pilota vicentino - ma i miglioramenti ci sono e guardiamo fiduciosi alle prossime gare. Aggiungo i ringraziamenti a Friùlmotor per il performante mezzo e al Rally Team New Turbomark sempre presente a sostenerci, senza ovviamente dimenticare le aziende che ci supportano con grande passione».

Il Rally del Taro si è corso su otto prove speciali al termine delle quali il duo della Hyundai i20 ha chiuso in settima posizione assoluta, dopo aver segnato un quarto tempo nella quinta prova speciale.