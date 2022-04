Motori: per il Trofeo Rally ACI Vicenza ad Andalo inizia la sfida dei “moderni”

Passati due mesi dall’esordio della quarta edizione del Trofeo Rally ACI Vicenza quando furono le auto storiche a dare il via alla serie al Lessinia, tocca finalmente anche alle moderne con un calendario modificato di recente a causa del rinvio del Rally Bellunese sostituito dal Dolomiti Brenta, gara alla prima edizione in programma ad Andalo (Trento) venerdì 22 e sabato 23 aprile 2022 che esordisce con la validità per il Trofeo.

Sono una dozzina i conduttori iscritti al Trofeo organizzato dall’ente berico in collaborazione con la Scuderia Palladio Historic, con i copiloti a contare il maggior numero di presenze grazie alle sette unità contro le cinque dei primi conduttori.

Scorrendo l’elenco degli iscritti saltano all’occhio due dei papabili per la vittoria assoluta del rally oltre a spartirsi i punti della classe R5, ovvero Alessandro Battaglin già vincitore del Trofeo nel 2020 assieme a Selena Pagliarini e Manuel Sossella con Matteo Zaramella al suo fianco ed entrambi al via con una Hyundai i20.

Nella stessa classe, ad inserirsi nella sfida tra navigatori ci sarà anche Fabio Andrian e sarà un testa a testa anche in N4 tra i copiloti Christian Camazzola e Beatrice Croda. Altri piloti al via, già più volte partecipanti al Trofeo, figurano Nicola Dall’Osto, Roberto Carlo Sbalchiero e Fabio Bertazzolo, mentre tra i navigatori completano la lista Andrea Dal Maso e Davide Benetton.



Il Dolomiti Brenta Rally si svolge in due giornate a partire da venerdì 22 con verifiche, shakedown e la disputa di due prove speciali mentre le successive quattro si corrono al sabato. Partenza, arrivo e quartier generale ad Andalo.